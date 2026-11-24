Am 24.11.2023 wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag bei 170,65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 58,599 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 104,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 132,43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,68 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Lancaster Colony betrug jüngst 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at