NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 08.09.2021 wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lancaster Colony-Aktie an diesem Tag 175,38 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,570 Lancaster Colony-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 105,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 39,91 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at