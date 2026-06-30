Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

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Investmentbeispiel 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Lancaster Colony-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 30.06.2025 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 172,77 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,880 Lancaster Colony-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 115,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 686,35 USD wert. Damit wäre die Investition 33,14 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 3,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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