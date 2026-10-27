Lancaster Colony Aktie

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WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

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Investmentbeispiel 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lancaster Colony-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag bei 167,05 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,986 Lancaster Colony-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 652,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,03 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,73 Prozent verringert.

Der Marktwert von Lancaster Colony betrug jüngst 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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