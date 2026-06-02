NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lancaster Colony-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lancaster Colony-Aktie Investoren gebracht.

Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 167,81 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investierten, hätten nun 5,959 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 109,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 653,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,64 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at