Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

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Lohnende Lancaster Colony-Anlage? 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lancaster Colony von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Lancaster Colony-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 175,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57,006 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 150,15 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 06.04.2026 auf 142,97 USD belief. Das entspricht einem Minus von 18,50 Prozent.

Lancaster Colony erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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