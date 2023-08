NASDAQ Composite Index-Wert Landec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landec verloren

Am 25.08.2013 wurde die Landec-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Landec-Papier 13,62 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 734,214 Landec-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2023 6 086,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,13 Prozent.

Der Landec-Wert an der Börse wurde auf 259,81 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at