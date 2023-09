NASDAQ Composite Index-Wert Landec-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Landec-Investition eingebracht

Vor Jahren Landec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Landec-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Landec-Aktie betrug an diesem Tag 9,62 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Landec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 103,950 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2023 gerechnet (7,75 USD), wäre die Investition nun 805,61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,44 Prozent.

Landec war somit zuletzt am Markt 237,71 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at