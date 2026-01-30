Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lukrative Landstar System-Anlage?
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Landstar System-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Landstar System-Papier bei 139,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,174 Landstar System-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 076,04 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 29.01.2026 auf 150,00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,60 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Landstar System belief sich zuletzt auf 5,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Landstar System Inc.
Analysen zu Landstar System Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Landstar System Inc.
|125,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.