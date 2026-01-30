NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Landstar System eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Landstar System-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Landstar System-Papier bei 139,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,174 Landstar System-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 076,04 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 29.01.2026 auf 150,00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,60 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Landstar System belief sich zuletzt auf 5,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at