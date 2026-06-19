Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Profitable Landstar System-Anlage?
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Landstar System-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 154,99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,645 Landstar System-Aktien im Depot. Die gehaltenen Landstar System-Anteile wären am 18.06.2026 133,82 USD wert, da der Schlussstand 207,40 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,82 Prozent erhöht.
Landstar System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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