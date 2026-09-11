Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lukrative Landstar System-Investition?
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11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren eingebracht
Landstar System-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 161,60 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Landstar System-Aktie investiert, befänden sich nun 0,619 Landstar System-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,49 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Anteils am 10.09.2026 auf 173,70 USD belief. Das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent.
Jüngst verzeichnete Landstar System eine Marktkapitalisierung von 5,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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