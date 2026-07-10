Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Frühe Investition
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10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Landstar System-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 196,44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Landstar System-Aktie investierten, hätten nun 0,509 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,73 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Anteils am 09.07.2026 auf 207,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,73 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Landstar System belief sich zuletzt auf 6,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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