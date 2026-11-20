Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Landstar System-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Landstar System-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 121,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,230 Landstar System-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 151,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 249,36 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,94 Prozent erhöht.

Landstar System war somit zuletzt am Markt 5,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at