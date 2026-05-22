NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Landstar System-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Landstar System-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Landstar System-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Landstar System-Anteile bei 167,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 59,801 Landstar System-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 428,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 6,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at