Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Investmentbeispiel
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Landstar System-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Landstar System-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Landstar System-Anteile bei 167,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 59,801 Landstar System-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 428,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14,29 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 6,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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