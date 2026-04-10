Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Landstar System-Investmentbeispiel
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landstar System-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Landstar System-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 138,87 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hat, hat nun 72,010 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 170,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 271,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,71 Prozent angezogen.
Landstar System war somit zuletzt am Markt 5,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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