NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landstar System von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Landstar System-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 20.03.2023 wurde das Landstar System-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 171,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 58,234 Landstar System-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.03.2026 8 710,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12,89 Prozent verkleinert.

Landstar System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at