NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landstar System von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Landstar System-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Landstar System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Landstar System-Papier an diesem Tag 133,37 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,750 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Landstar System-Papiers auf 169,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,97 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Landstar System eine Marktkapitalisierung von 6,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at