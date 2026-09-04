Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lohnender Landstar System-Einstieg?
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren bedeutet
Landstar System-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 194,75 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 51,348 Landstar System-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (174,33 USD), wäre die Investition nun 8 951,48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 10,49 Prozent gleich.
Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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