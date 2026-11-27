Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Landstar System-Aktie statt. Der Schlusskurs der Landstar System-Anteile betrug an diesem Tag 173,81 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,534 Landstar System-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 152,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 767,62 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 767,62 USD entspricht einer negativen Performance von 12,32 Prozent.

Insgesamt war Landstar System zuletzt 5,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at