WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

Frühe Investition 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landstar System-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Landstar System-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Landstar System-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Landstar System-Papier bei 160,14 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 62,445 Landstar System-Aktien. Die gehaltenen Landstar System-Anteile wären am 26.02.2026 9 840,14 USD wert, da der Schlussstand 157,58 USD betrug. Damit wäre die Investition 1,60 Prozent weniger wert.

Der Landstar System-Wert an der Börse wurde auf 4,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Landstar System Inc.

Analysen zu Landstar System Inc.

Aktien in diesem Artikel

Landstar System Inc. 137,00 10,48% Landstar System Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

