NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landstar System-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Landstar System-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Landstar System-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Landstar System-Papier bei 160,14 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 62,445 Landstar System-Aktien. Die gehaltenen Landstar System-Anteile wären am 26.02.2026 9 840,14 USD wert, da der Schlussstand 157,58 USD betrug. Damit wäre die Investition 1,60 Prozent weniger wert.

Der Landstar System-Wert an der Börse wurde auf 4,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at