NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landstar System von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Landstar System-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Landstar System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 159,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Landstar System-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,626 Landstar System-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,96 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 12.02.2026 auf 137,36 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,04 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Landstar System belief sich jüngst auf 5,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at