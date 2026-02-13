Landstar System Aktie

Landstar System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landstar System von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Landstar System-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Landstar System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 159,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Landstar System-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,626 Landstar System-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,96 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 12.02.2026 auf 137,36 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,04 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Landstar System belief sich jüngst auf 5,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Landstar System Inc.

mehr Nachrichten