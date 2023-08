NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Lattice Semiconductor eingefahren

Bei einem frühen Lattice Semiconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2018 wurde das Lattice Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lattice Semiconductor-Anteile bei 7,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 131,406 Lattice Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2023 11 816,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,92 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 081,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor belief sich zuletzt auf 13,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

