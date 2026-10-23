Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Lattice Semiconductor-Anlage 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Lattice Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lattice Semiconductor-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,43 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 155,521 Lattice Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 992,22 USD, da sich der Wert einer Lattice Semiconductor-Aktie am 22.10.2026 auf 96,40 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 399,22 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Lattice Semiconductor betrug jüngst 15,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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