Das wäre der Verdienst eines frühen Lattice Semiconductor-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 326,260 Lattice Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 147 108,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,92 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 371,09 Prozent gesteigert.

Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 15,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at