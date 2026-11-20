Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lattice Semiconductor-Investment
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 326,260 Lattice Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 147 108,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,92 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 371,09 Prozent gesteigert.
Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 15,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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