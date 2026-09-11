Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Frühes Investment
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 89,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Lattice Semiconductor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,112 Lattice Semiconductor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 268,36 USD, da sich der Wert einer Lattice Semiconductor-Aktie am 10.09.2026 auf 114,14 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,84 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lattice Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 16,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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