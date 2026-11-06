NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lattice Semiconductor-Investment gewesen.

Am 06.11.2023 wurden Lattice Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lattice Semiconductor-Aktie an diesem Tag 56,51 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,770 Lattice Semiconductor-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 173,47 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Papiers am 05.11.2026 auf 98,03 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 73,47 Prozent.

Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 15,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at