Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Frühes Investment
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lattice Semiconductor-Papier an diesem Tag 70,31 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,223 Lattice Semiconductor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 078,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,85 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 10,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Lattice Semiconductor Corp.
|67,38
|4,42%
