Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lohnende Lattice Semiconductor-Anlage?
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr eingebracht
Lattice Semiconductor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,25 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 191,388 Anteilen. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Papiere wären am 14.05.2026 23 894,74 USD wert, da der Schlussstand 124,85 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +138,95 Prozent.
Lattice Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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