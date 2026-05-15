NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lattice Semiconductor-Aktie Anlegern gebracht.

Lattice Semiconductor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,25 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 191,388 Anteilen. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Papiere wären am 14.05.2026 23 894,74 USD wert, da der Schlussstand 124,85 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +138,95 Prozent.

Lattice Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at