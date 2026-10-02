NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Lattice Semiconductor-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,723 Lattice Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 128,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 768,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +76,84 Prozent.

Am Markt war Lattice Semiconductor jüngst 17,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at