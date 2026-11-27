Wer vor Jahren in Lattice Semiconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Lattice Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lattice Semiconductor-Papier an diesem Tag 70,02 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 1,428 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Aktien wären am 25.11.2026 140,29 USD wert, da der Schlussstand 98,23 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 40,29 Prozent.

Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 13,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at