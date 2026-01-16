NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lattice Semiconductor-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Lattice Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,36 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,936 Lattice Semiconductor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 954,82 USD wert. Damit wäre die Investition 1 854,82 Prozent mehr wert.

Der Lattice Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 11,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at