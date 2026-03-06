NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lattice Semiconductor-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lattice Semiconductor-Aktie bei 41,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,835 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 91,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 171,61 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 117,16 Prozent.

Der Marktwert von Lattice Semiconductor betrug jüngst 12,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at