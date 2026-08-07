Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lattice Semiconductor-Anlage
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Lattice Semiconductor-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 164,690 Lattice Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lattice Semiconductor-Papiers auf 128,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 195,65 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 195,65 USD entspricht einer Performance von +111,96 Prozent.
Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich jüngst auf 18,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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