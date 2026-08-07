NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Lattice Semiconductor-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 164,690 Lattice Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lattice Semiconductor-Papiers auf 128,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 195,65 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 195,65 USD entspricht einer Performance von +111,96 Prozent.

Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich jüngst auf 18,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at