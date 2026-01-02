Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Performance im Blick
|
02.01.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Lattice Semiconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lattice Semiconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,413 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 31.12.2025 1 134,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,41 Prozent.
Insgesamt war Lattice Semiconductor zuletzt 10,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lattice Semiconductor Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Lattice Semiconductor Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lattice Semiconductor Corp.
|63,50
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.