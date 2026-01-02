NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lattice Semiconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Lattice Semiconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lattice Semiconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,413 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 31.12.2025 1 134,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,41 Prozent.

Insgesamt war Lattice Semiconductor zuletzt 10,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

