NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lattice Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Lattice Semiconductor-Anteile an diesem Tag bei 90,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,534 Lattice Semiconductor-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 044,10 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Papiers am 23.04.2026 auf 118,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,44 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich zuletzt auf 15,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at