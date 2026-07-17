Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lukratives Lattice Semiconductor-Investment?
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17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 17.07.2023 wurde das Lattice Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lattice Semiconductor-Aktie bei 96,45 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 103,681 Lattice Semiconductor-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 908,24 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 16.07.2026 auf 124,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,08 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Lattice Semiconductor einen Börsenwert von 18,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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