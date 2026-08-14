Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Performance im Blick 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lattice Semiconductor-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88,33 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,132 Lattice Semiconductor-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,40 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Papiers am 13.08.2026 auf 128,43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 45,40 Prozent.

Insgesamt war Lattice Semiconductor zuletzt 18,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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