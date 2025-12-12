Lattice Semiconductor Aktie

Lattice Semiconductor-Investmentbeispiel 12.12.2025 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lattice Semiconductor-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lattice Semiconductor-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lattice Semiconductor-Papier 42,40 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 235,849 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2025 18 716,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,17 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Lattice Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 10,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

