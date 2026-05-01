Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Frühe Anlage 01.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lattice Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Lattice Semiconductor-Anteile letztlich bei 50,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,988 Lattice Semiconductor-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 243,05 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Papiers am 30.04.2026 auf 122,28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 143,05 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich zuletzt auf 15,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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