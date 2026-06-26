Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Profitables Lattice Semiconductor-Investment?
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lattice Semiconductor-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 55,87 USD. Bei einem Lattice Semiconductor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,987 Lattice Semiconductor-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 144,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 809,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158,10 Prozent angezogen.
Insgesamt war Lattice Semiconductor zuletzt 19,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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