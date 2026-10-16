Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Investmentbeispiel 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lattice Semiconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lattice Semiconductor-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 66,09 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 1,513 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lattice Semiconductor-Papiers auf 107,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,04 USD wert. Damit wäre die Investition um 62,04 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Lattice Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 16,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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