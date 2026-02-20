NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Lattice Semiconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 20.02.2025 wurde die Lattice Semiconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,059 Lattice Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie auf 95,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 985,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,85 Prozent erhöht.

Lattice Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at