NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lattice Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Lattice Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Lattice Semiconductor-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1,851 Lattice Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 255,65 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Papiers am 23.07.2026 auf 138,13 USD belief. Das entspricht einem Plus von 155,65 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lattice Semiconductor einen Börsenwert von 18,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at