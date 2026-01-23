Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Investmentbeispiel
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Lifecore Biomedical-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 483,680 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 8,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 744,81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,45 Prozent vermehrt.
Lifecore Biomedical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 316,06 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifecore Biomedical
Analysen zu Lifecore Biomedical
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lifecore Biomedical
|7,20
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.