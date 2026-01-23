NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Lifecore Biomedical-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 483,680 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 8,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 744,81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,45 Prozent vermehrt.

Lifecore Biomedical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 316,06 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at