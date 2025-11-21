NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Lifecore Biomedical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lifecore Biomedical-Papier an diesem Tag 6,98 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investierten, hätten nun 14,327 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,59 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Papiers am 20.11.2025 auf 7,37 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 5,59 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 279,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at