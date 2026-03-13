NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lifecore Biomedical-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lifecore Biomedical-Aktien gewesen.

Die Lifecore Biomedical-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,723 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,93 USD wert. Das entspricht einem Plus von 3,93 Prozent.

Am Markt war Lifecore Biomedical jüngst 247,83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at