NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,913 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 69,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,75 Prozent verkleinert.

Am Markt war Lifecore Biomedical jüngst 295,28 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at