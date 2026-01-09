Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Profitable Lifecore Biomedical-Investition?
|
09.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,913 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 69,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,75 Prozent verkleinert.
Am Markt war Lifecore Biomedical jüngst 295,28 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifecore Biomedical
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
02.01.26