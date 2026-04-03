Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Hochrechnung
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03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Der Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,49 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investierten, hätten nun 9,533 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,61 USD, da sich der Wert einer Lifecore Biomedical-Aktie am 02.04.2026 auf 3,84 USD belief. Mit einer Performance von -63,39 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 143,85 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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