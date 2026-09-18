Lifecore Biomedical Aktie

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WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Lifecore Biomedical-Anlage unter der Lupe 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lifecore Biomedical-Anteile bei 12,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,868 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lifecore Biomedical-Papiere wären am 17.09.2026 35,09 USD wert, da der Schlussstand 4,46 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 64,91 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Lifecore Biomedical belief sich jüngst auf 157,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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