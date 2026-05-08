Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Frühe Investition
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08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 451,379 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 923,08 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Papiers am 07.05.2026 auf 4,77 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 923,08 USD entspricht einer negativen Performance von 30,77 Prozent.
Lifecore Biomedical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 186,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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